Пользователи "Ростелекома" в Петербурге пожаловались ночью на отсутствие интернета

Интернета не было в течение часа.

В ночь с 7 на 8 июля в Петербурге пользователи провайдера "Ростелеком" пожаловались на отсутствие интернета в разных районах города. Соединение отсутствовало в течение часа. Об этом пользователи сообщали в социальных сетях.

Сбои появились примерно с 00:30. С проблемой столкнулись в Невском, Приморском, Московском, Фрунзенском. При этом телевидение от Ростелекома продолжало работать.

Такие же сбои произошли в Мурманске, Екатеринбурге, Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Краснодаре.

В феврале сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картеле с восемью участниками на 788 миллионов рублей.

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