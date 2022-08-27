Полярник Виктор Боярский рассказал о будущих петербургских исследователях Арктики

Они посетили полярные станции и экспедиции, а также совершили экскурсии на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Во время экспедиции петербургские школьники не только передали флаг Северной столицы на Северный полюс, но и приняли участие в разнообразных интерактивных мероприятиях. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Почётный полярник России и член Общественного совета при комитете Виктор Боярский поделился своими впечатлениями от общения с ребятами. Он отметил, что они очень заинтересованные и имеют обширный кругозор. Все участники прошли сложный отбор, чтобы отправиться в эту экспедицию, и они уже имеют большой багаж знаний.

Несмотря на то, что экспедиция в Арктику была недолгой, программа для участников была насыщенной. Участники смогли задать много вопросов и узнать много интересного о жизни на Севере. Виктор Боярский всегда старается рассказывать о той стороне жизни на Севере, которая школьникам практически незнакома.

Пребывание на Северном полюсе оставило яркие впечатления у петербургских школьников. Они получили возможность увидеть и узнать о природе Арктики, а также о работе и жизни на полярных станциях.

Ранее сообщалось, что "Петербургский дизайн" получает поддержку от Смольного.

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