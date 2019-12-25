Полянский: восстановление нефтедобычи в Ливии не должно мешать политурегулированию

В СБ ООН обсудили вопрос внутреннего обеспечения граждан Ливии, а не интересов Запада.

Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что доходы от продажи углеводородов должны в первую очередь идти на улучшение качества жизни граждан внутри страны, выплату заработной платы государственным служащим, а также налаживание бесперебойной передачи электроэнергии. Таким образом эксперт оценил сведения по восстановлению нефтяной добычи на территории Ливии. Он заметил, что не следует отодвигать на второй план вопрос политического регулирования. Такой позицией Москвы Полянский поделился на заседании Совета Безопасности ООН.

Не могли не обратить внимание на то, с каким рвением наши западные, в первую очередь, американские коллеги, выступают за скорейшее возобновлении деятельности крупнейших нефтяных месторождений в Ливии. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Дипломат напомнил, что с учетом общей напряженности на мировых энергетических рынках, а также волатильности стоимости нефти, данную задачу в Ливии Россия трактует таким образом, что Запад фактически одобряет попытки отодвинуть на второй план насущные задачи в Ливии ради собственных национальных интересов.

Полянский: кибербезопасность должны обеспечивать государства, а не западные компании.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций