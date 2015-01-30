Полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что останется в клубе

Футболист напомнил, что у него четырехлетний контракт с сине-бело-голубыми.

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо рассказал о своем будущем в клубе. Его слова приводит Coluna do Fla.

Отвечая на вопрос о том, останется ли он в "Зените", 26-летний бразилец заявил, что намерен дальше играть в составе сине-бело-голубых. Он также напомнил, что у него четырехлетний контракт с клубом.

Напомним, Клаудиньо играет в "Зените" с 2021 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал двукратным чемпионом России. На его счету 62 матча и 15 голов.

Ранее мы сообщали, что суды Петербурга повторно вернули протоколы, составленные на "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru