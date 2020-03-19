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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поздравил Александра Кокорина с днем рождения

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Нападающий "Сочи" выложил в Instagram видео с поздравлением от француза.

Французский полузащитник Поль Погба записал видео, в котором поздравил Александра Кокорина. Нападающему "Сочи" сегодня исполнилось 29 лет.

Кокорин выложил в Instagram поздравление от игрока "Манчестер Юнайтед". Форвард поблагодарил Погба, сделав подпись под видео на французском языке.

"Привет, Александр. Как дела? Надеюсь, что у тебя все хорошо. Поздравляю с днем рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными и друзьями. Желаю удачи" - сказал Погба.

Напомним, Александр Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона в РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту".

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о перспективах Кокорина заиграть в Европе.

Видео: Instagram / @kokorin9

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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