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Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перешел в "Бешикташ"

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Его зарплата составит 1,2 млн евро в год.

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов перешел из московского ЦСКА в "Бешикташ". Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

25-летний игрок подписал контракт до 2027 года. По данным СМИ, армейский клуб получил за трансфер Зайнутдинова 4,5 млн евро. Его зарплата в "Бешикташе" составит 1,2 млн евро в год.

Бахтиер Зайнутдинов играл в ЦСКА с 2020 года. В составе "армейцев" полузащитник стал обладателем Кубка России. На его счету 83 матча и семь голов.

Ранее мы сообщали, что "Реал Сосьедад" объявил о трансфере Захаряна.

Видео: YouTube / Besiktas JK

Теги: бахтиер зайнутдинов, трансферы, фк бешикташ, фк цска
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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