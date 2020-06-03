Полузащитник ЦСКА Ахметов выбыл до конца сезона РПЛ

Сроки восстановления игрока после операции неизвестны.

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил его агент Ираклий Гегечкори в интервью агентству Sport24.

Во вторник, 2 июля, футболисту была проведена артроскопия на левом плечевом суставе. Из-за этого Ахметов не сможет помочь ЦСКА в последних играх чемпионата.

Точные сроки восстановления Ильзата после операции еще неизвестны. Врачи за ним наблюдают. Точно могу сказать только, что в этом сезоне он уже не выступит, но к началу следующего может успеть восстановиться. Это не такая тяжелая травма. Ираклий Гегечкори, футбольный агент

Напомним, Ильзат Ахметов перешел в ЦСКА из "Рубина" в июле 2018 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел за армейцев 21 матч и забил два гола.

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Видео: YouTube / Сборная России по футболу