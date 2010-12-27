Годовалая малышка отравилась цитрамоном в Рыбацком

Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В понедельник, 25 февраля, в полицию Невского района поступило сообщение из детской больницы. По словам врачей, вечером 22 февраля к ним попала девочка 2017 года рождения с сильным отравлением. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Малышку госпитализировали из квартиры дома №12 по Шлиссельбургскому проспекту. Установлено, что ребенок по недосмотру матери наелся цитрамона. Стражи порядка проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что двухлетний ребенок проглотил таблетку феназепама в гостях в Петербурге.

Фото: Piter.TV