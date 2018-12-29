В квартире на Бухарестской нашли полусгнившие тела отца и сына

Во Фрунзенском районе правоохранители устанавливают обстоятельство смерти двух родственников в квартире. Об этом сообщают городские СМИ.
По предварительной информации, в квартире дома 120/1 по Бухарестской улице были обнаружены тела двух мужчин 53-х и 77-ми лет. В полицию обратились соседи, которым показался подозрительным неприятный запах, который доносился из квартиры. Погибшие являлись отцом и сыном.
Оба тела находятся в морге для установления причин смерти.
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Фото: Piter.TV
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