В квартире на Бухарестской нашли полусгнившие тела отца и сына

Сыну было 53 года, отцу - 77 лет.

Во Фрунзенском районе правоохранители устанавливают обстоятельство смерти двух родственников в квартире. Об этом сообщают городские СМИ.

По предварительной информации, в квартире дома 120/1 по Бухарестской улице были обнаружены тела двух мужчин 53-х и 77-ми лет. В полицию обратились соседи, которым показался подозрительным неприятный запах, который доносился из квартиры. Погибшие являлись отцом и сыном.

Оба тела находятся в морге для установления причин смерти.

Ранее на Piter.TV: На севере Петербурга обнаружен труп 47-летней женщины.

Фото: Piter.TV