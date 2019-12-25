Полумарафон ограничит движение транспорта на Петроградке в субботу

Изменения будут действительны с 11.45 до 15.00.

В грядущую субботу, 31 октября, на Петроградской стороне в Петербурге пройдет традиционный городской полумарафон "Белые ночи". Как рассказали в пресс-службе КРТИ, в связи с шестым забегом с 11.45 до 15.00 будет ограничено движение по нескольким улицам.

Так, полностью прекратится движение транспорта по Теннисной и Велосипедной аллеям, Крестовскому проспекту от Южной аллеи до Южной дороги. Кроме того, ограничится проезд по Северной дороге в направлении от Велосипедной аллеи к Северной аллее и по Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее.

Также известно, что с полуночи 29 октября до 15.00 31 октября будет запрещена остановка автомобилей по Велосипедной и Теннисной аллеям, Южной дороге на участке от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, Крестовскому проспекту от Южной аллеи до Южной дороги, Северной дороге от Велосипедной аллеи до Северной.

Также мы сообщали, что в Петербурге ограничат движение по проспекту Ветеранов до весны.

Фото: pixabay; пресс-служба КРТИ