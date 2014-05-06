Полумарафон "ЗаБег.РФ" перекроет 30 улиц в центре Петербурга 4 июня

Ещё на 24-ёх улицах будет действовать запрет на остановку.

В воскресенье, 4 июня в центре Северной столицы состоится седьмой Всероссийский полумарафон "Забег.РФ", в котором примут участие свыше 150 тыс. человек. С самого утра 30 улиц будет перекрыто движение транспорта, ещё на 24-ёх будет действовать запрет на остановку. Об ограничениях информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Так, в период с 8:00 и до 15:00 проезд закроют по Троицкому мосту, Каменностровскому проспекту, Петровской набережной, Кронверской, Мытнинской набережным, Биржевому мосту, набережной Макарова, Биржевому проезду, Менделеевской улице, Университетской и Английской набережным, Конногвардейскому бульвару, Сенатской площади, Адмиралтейскому проспекту, Исаакиевской площади, улице Якобовича, Невскому проспекту, Дворцовому проезду, мосту, площади и набережной, Миллионной улице, Суворовскому проспекту, Певчевскому проезду, набережным Кутузова и Воскресенской, Лафонской улице, Смольной набережной, Смольной улице и Смольному проспекту.

Также временно будут изменены маршруты городских автобусов №2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 54, 70, 71, 74, 136, 191, троллейбусов №22, 15, 11, 17, 10, 7, 5 и 1 и трамвая №3.

Ранее мы сообщили о том, что в десяти районах Петербурга оборудовали новые безопасные пешеходные переходы.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту