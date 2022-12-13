В десяти районах Петербурга оборудовали новые безопасные пешеходные переходы

Объекты появились по 27-ми адресам.

Специалисты комтранса Петербурга обустроили безопасные нерегулируемые пешеходные переходы 10-ти районах по 27-ми адресам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, комитет смог выполнить 50% работ, запланированных на 2023 год. В прошлом году обустроили 32 нерегулируемых пешеходных перехода в 15 районах, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по транспорту. Так, объекты появились в Выборгском, Приморском, Красносельском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах. В общей сложности в программу входит 65 адресов, работы на которых закончат в октябре.

На данный момент на территории Северной столицы насчитывается 9703 пешеходных перехода, из которых 4653 – регулируемые, а ещё 5050 – нерегулируемые. Кроме того, 578 пешеходных переходов расположены вблизи школ: 208 – регулируемые, 370 – нерегулируемые. Нерегулируемые переходы у школ оборудованы светофорами Т7 и искусственными неровностями.

Ранее мы сообщили о том, что единую базу пользователей кикшеринга создадут в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга