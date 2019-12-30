В подъезде в Колпино нашли полураздетую женщину с порезанными ногами

Сейчас пострадавшая находится в НИИ имени Джанелидзе, у неё отравление неизвестным психотропным веществом.

В парадной одного из домов в Колпино 13 января нашли полуодетую женщину. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщине на вид 30 лет, её нашли в парадной дома на Тверской улице. На ней были одеты только черные трусы и зеленая футболка, на ногах были видны порезы. На место были вызваны врачи.

Медики зафиксировали у женщины отравление неизвестным психотропным веществом. Сейчас пострадавшая находится в НИИ имени Джанелидзе. Сейчас женщина в удовлетворительном состоянии.

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Фото: Piter.TV