Полуголая парочка "раскачала" Невский на крыше автомобиля

Развлечение молодых людей попало на видео.

В ночь с 10 на 11 марта внимание прохожих в центре Петербурга привлекла молодая парочка. Парень и девушка забрались на крышу автомобиля и, держась за буксировочный трос, прокатились по Невскому проспекту. Все происходящее попало на видео.

В глаза бросается одежда молодых людей. Они были одеты совсем не по погоде. На парне были лишь трусы и кепка, а на девушке – брюки и топик.

На записи видно, что парочка не просто сидит на крыше, а совершает различные телодвижения. Девушка пытается удержаться на скользкой поверхности, стоя на высоких каблуках.

По словам авторов видео, заранее свои танцы на крыше авто они не планировали. Весь перфоманс был исключительной импровизацией. Молодые люди уверены, что никаких правил не нарушили, кроме пункта о перевозке людей вне кабины автомобиля. Штраф за это полагается в размере одной тысячи рублей.

В конце видеозаписи видно, что машина отказалась дальше ехать. Молодым людям пришлось ее толкать.

Ранее мы писали, что канатоходец в костюме британского гвардейца прошелся между двух зданий в центре Петербурга.

Видео: ВКонтакте / Александр Кижаев