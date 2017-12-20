Видео: в Пхенчхане активистка в эротическом костюме зайчика выступила против использования меха

В Пхенчхане, где с 9 февраля начнутся Олимпийский игры 2018, активистка организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными") Эшли Фруно привлекала внимание окружающих в откровенном костюме зайчика.
Девушка выступила с акцией протеста в Олимпийском парке. Согласно одному из главных принципов РЕТА, животные имеют право на то, чтобы их интересы были учтены. Она отважилась выйти в нижнем белье и заячьих ушах. Отметим, температура воздуха в южнокорейском Пхенчхане -16 градусов.
Активистка старалась обратить внимание на проблему продажи собачьего мяса в Южной Корее, но отметила, что в этот раз выступает против использования меха. В связи этим она заговорила о Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. По мнению Фруно, Китай является одним из крупнейших экспортеров меха.