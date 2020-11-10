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Полуденный выстрел с Петропавловской крепости посвятили сотрудникам ОВД

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Из произвел глава территориального ГУ МВД.

Сегодня, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В честь праздника полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости был посвящен всем причастным к этому дню. Его произвел начальник ГУ МВД России по Петербургу и области Роман Плугин.

Выстрел 10-го ноября ежегодно посвящается всем сотрудника органов внутренних дел России.

Мы посвящаем этот выстрел всем сотрудникам органов внутренних дел, которые сейчас на боевом посту. Желаем семейного благополучия и успехов в службе.

сказал Плугин.

Также он поздравил всех ветеранов ОВД. 

Ранее свои поздравления выразил губернатор Петербурга. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: выстрел, петропавловская крепость, праздник, сотрудники овд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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