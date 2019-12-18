Депутаты подготовили несколько правок.

Получение российского гражданства упростят для иностранцев. Чиновники сделают недействительным пункт закона "О гражданстве Российской Федерации". Он касается того, что кандидат должен отказаться от имеющегося у него иного гражданства. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на рабочую группу по реализации Концепции миграционной политики.

Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России напомнил вице-спикер ГД Петр Толстой

Законопроект внесут в Госдуму уже в феврале 2020 года. До этого текст изменений пройдет через согласование с администрацией президента. Остальные условия получения гражданства могут останутся без изменений. Однако депутаты изучают возможность отказа от требования о непрерывном проживании на территории страны. Сейчас иностранец обязан находиться в России пять лет безвыездно. Также планируется исключить необходимость подтверждения законного источника доходов.

Ранее Piter.tv писал о том, что получение пятилетней финской визы упростится с 3 февраля.

Фото: Piter.tv

Фото: ВК / Петр Толстой

