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Полтавченко пожаловались о несоблюдении в детском театре противопожарных требований
Сегодня, 15:58
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Shdaria
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Полтавченко пожаловались о несоблюдении в детском театре противопожарных требований

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Бывший сотрудник "Детского драматического театра на Неве" пожаловался на несоблюдение безопасности в здании.

В Санкт-Петербурге 3 апреля во время церемонии возложения цветов у станции метро "Технологический институт" к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко обратился бывший сотрудник "Детского драматического театра на Неве", с сообщением о несоблюдении в театре противопожарных требований. Об этом сообщил в twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. 

Сегодня, в официальной памятной церемонии в честь жертв теракта 3 апреля 2017 года, приняли участие представители Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялась в 14.00 у станции метро на месте "народного мемориала". 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Полтавченко и Макаров почтили память жертв теракта в метро.

 

 

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , пожарная безопасность , противопожарные требования
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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