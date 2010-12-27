Полтавченко пожаловались о несоблюдении в детском театре противопожарных требований

Бывший сотрудник "Детского драматического театра на Неве" пожаловался на несоблюдение безопасности в здании.

В Санкт-Петербурге 3 апреля во время церемонии возложения цветов у станции метро "Технологический институт" к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко обратился бывший сотрудник "Детского драматического театра на Неве", с сообщением о несоблюдении в театре противопожарных требований. Об этом сообщил в twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Сегодня, в официальной памятной церемонии в честь жертв теракта 3 апреля 2017 года, приняли участие представители Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялась в 14.00 у станции метро на месте "народного мемориала".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Полтавченко и Макаров почтили память жертв теракта в метро.