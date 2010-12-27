Полтавченко поздравил с космонавта Сергея Крикалева с 60-летием

В субботу, 8 сентября губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил космонавта Сергея Крикалева с 60-летием. Он отметил, что юбиляр является настоящим примером доблести и профессионализма, многие вдохновлялись его успехами. Об этом сообщают СМИ.
В честь юбилея Полтавченко вручил Крикалеву знак "За заслуги перед Петербургом". На торжественную церемонию, посвященную юбилею петербургского космонавта, в Северную столицу прибыли его коллеги со всего мира.
Справка: Сергей Крикалев впервые побывал в космосе в 1989 году, тогда же он был удостоен звания Героя Советского Союза. В общей сложности он пробыл на орбите более 803 суток.
Ранее на сайте: Полтавченко о блокадном Музее: "Этот подвиг должен быть известен всему миру".
Фото: ВКонтакте/BSTU Media