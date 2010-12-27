Полтавченко и Макаров выразили свои соболезнования в связи с землетрясением на Хоккайдо

Чиновники отправили префектуре острова телеграмму.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил свои соболезнования в связи с трагедией в городе Хоккайдо. Глава Северной Столицы отправил префектуре японского острова Харуми Такахаси телеграмму.

По словам Полтавченко, Питер и Хоккайдо сильно сблизились в последнее время, от того новость о трагедии сильно затронуло сердце чиновника. В послании он выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

К словам губернатора присоединился глава городского парламента Вячеслав Макаров, написавший, что скорбит вместе с теми, кто потерял родню в результате трагедии.

Напомним, что в среду, 5 сентября, на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. В результате трагедии погибло 11 человек, более 600 получили ранения.

Фото: Piter.tv