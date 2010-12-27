Петербург и Хоккайдо подписали "дорожную карту" сотрудничества до 2022 года

Губернатор города на Неве подписал меморандум о сотрудничестве с японскими представителями.

Главы Санкт-Петербурга и Хоккайдо подписали на встрече "дорожную карту". Проект рассчитан на реализацию в 2018-2022 годах. Северную столицу представляла делегация под руководством Георгия Полтавченко. Чиновники и бизнесмены обсудили с японскими коллегами проблемы образования, туризма. здравоохранения и возможное сотрудничество.

Харуми Такахаси заметила, что договоренность о продолжении дружественных и парнтерских отношений была достигнута ещ в рамках ПМЭФа в мае этого года.

Мы рады, что нам вновь удалось встретиться уже на земле Хоккайдо. Мы намерены дальше развивать наши отношения, исполнять дорожную карту, развивая новые направления добавила спикер

Напомним, что ранее мы писали о том, что российская делегация изучит опыт Японии в области развития беспилотных летающих средств и уничтожения твердых бытовых отходов.

Фото: Piter.tv