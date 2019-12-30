Некоторые польские политики начали претворять в жизнь интересы трансатлантических игроков. Они верят, что при создании "большой Украины" Польше не грозит никакая "опасность" со стороны РФ.

Поддержавшая государственный переворот на Украине Польша стала врагом Москвы, при этом до 2014 года польско-российские отношения были вполне хорошими. Об этом в интервью изданию Myśl Polska сообщила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.

Разьны утверждает, что до событий 2014 года российская сторона не проявляла признаков антипольского настроя. При этом некоторые польские политики начали претворять в жизнь интересы трансатлантических игроков. Они верят, что при создании "большой Украины" Польше не грозит никакая "опасность" со стороны РФ.

Анна Разьны считает, что после 2014 года все действия Варшавы направлены на борьбу с Россией. Польша ранее уже ввела антироссийские санкции, блокировала "Северный поток – 2", снесла памятники красноармейцам вопреки соглашению 1994 года.

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