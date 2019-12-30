Дипломат объяснила, зачем МИДу Польши понадобилось видеть Сергея Андреева.

Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши. Сергей Андреев встретился с представителем департамента Варшавы. Дипломата вызвали туда после слов Владимира Путина о бывшем главе МИД Польши. Юзефа Липского президент РФ назвал сволочью и антисемитской свиньей за поддержку политики Гитлера. Он даже обещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

По словам Захаровой, вызов Андреева в варшавский МИД - дипломатическая рутина, а не кульминационное событие. Об этом спикер рассказала во время эфира на телеканале "Россия-1" Владимиру Соловьеву.

Почему такая реакция? Для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу считает официальный представитель МИД РФ

Россия остается приверженной итогам Второй мировой войны, а также юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом. По словам Андреева, с ним лично беседовал директор восточного департамента. Разговор вышел корректным, но жестким.

Ранее Piter.tv писал о том, что Польша не прекращает вмешивать историю в отношения с Россией.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia