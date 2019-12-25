Польская бригада судей обслужит матч "Челси" — "Зенит"

главным судьей будет 34-летний Бартош Франковски.

В воскресенье, 12 сентября, стало известно, что матч "Челси" — "Зенит" обслужит польская бригада судей. Арбитры ВАР будут из Германии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Зенит".

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА главным судьей будет 34-летний Бартош Франковски, которому помогут ассистенты Марчин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кшиштоф Якубик. Главный арбитр ВАР — Марко Фриц из Германии, его ассистент — итальянец Марко Ди Белло.

В общей сложности петербургский "Зенит" провел 3 игры при судействе арбитров из Польши, потерпев одно поражение и одержав две победы.

Напомним, матч сине-бело-голубых против "Челси" пройдет в Лондоне во вторник, 14 сентября, и начнется в 22:00 по петербургскому времени.

Ранее "Зенит" обошел "Ахмат" со счетом 3:1 в 7-м туре РПЛ. Вендел получил предупреждение во втором тайме.

Фото: Piter.tv