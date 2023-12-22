Жительница Выборга заподозрила грузчика в половом сношении с её несовершеннолетней дочерью

Предполагается, что преступление произошло в июне 2023 года по месту жительства подозреваемого.

В понедельник, 15 января, в полицию обратилась женщина 1977 года рождения, сообщив, что подозревает 32-летнего грузчика, проживающего в Выборге, в половом сношении с её дочерью 2010 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Предполагается, что преступление произошло в июне 2023 года по месту жительства подозреваемого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку в Сланцах.

Фото: Piter.TV