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На полках петербургских магазинов нашли фальсификаты сыра
Сегодня, 15:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На полках петербургских магазинов нашли фальсификаты сыра

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Специалисты закупили десять образцов сыров разных торговых марок по цене от 400 до 900 рублей за килограмм.

Специалисты петербургской организации потребителей "Общественный контроль" проверили сыры в магазинах Петербурга и нашли фальсификат. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты закупили десять образцов сыров разных торговых марок по цене от 400 до 900 рублей за килограмм. В итоге пять образцов из десяти, проверенных в лаборатории, не соответствовали информации, указанной на этикетке. Сыры двух марок вовсе оказались фальсификатами, так как в их составе отсутствовал молочный жир.

Первой подделкой оказался полутвёрдый сыр "Эдам", компании "Экопродукт". Также подделкой оказался сыр "Эдам/Эдамский", приобретённый в супермаркете на Ленинском проспекте. Изготовителем суррогата является ООО "Гермес". На продукцию данного производителя покупатели часто жалуются в соцсетях.

В начале августа в Петербурге нашли поддельное сливочное масло, признанное качественным.

Фото: pexels

Теги: общественный контроль, сыр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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