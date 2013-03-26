На полках петербургских магазинов нашли фальсификаты сыра

Специалисты закупили десять образцов сыров разных торговых марок по цене от 400 до 900 рублей за килограмм.

Специалисты петербургской организации потребителей "Общественный контроль" проверили сыры в магазинах Петербурга и нашли фальсификат. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты закупили десять образцов сыров разных торговых марок по цене от 400 до 900 рублей за килограмм. В итоге пять образцов из десяти, проверенных в лаборатории, не соответствовали информации, указанной на этикетке. Сыры двух марок вовсе оказались фальсификатами, так как в их составе отсутствовал молочный жир.

Первой подделкой оказался полутвёрдый сыр "Эдам", компании "Экопродукт". Также подделкой оказался сыр "Эдам/Эдамский", приобретённый в супермаркете на Ленинском проспекте. Изготовителем суррогата является ООО "Гермес". На продукцию данного производителя покупатели часто жалуются в соцсетях.

В начале августа в Петербурге нашли поддельное сливочное масло, признанное качественным.

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