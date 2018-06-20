Поломка поезда на "Политехнической" привела к транспортному коллапсу на красной ветке

Аварийный поезд убрали с путей через полчаса.

Утром 12 апреля на красной ветке петербургского метро случился транспортным коллапс. По словам очевидцев, около 7 утра на "Политехнической" сломался поезд. В сети появилась фотография с места происшествия

Пресс-служба подземки сообщила, что из-за поломки поезда другие составы следовали по красной ветке с увеличенным интервалом. Жители города утверждают, что аварийный поезд убрали с путей спустя полчаса. Причины поломки неизвестны.

Ранее мы писали, что Смольный зарезервирует территорию для строительства новых станций метро.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург