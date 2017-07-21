Генерал-майора Михаила Ильина вернули не должность в главке Петербурга и Ленобласти

Новый начальник полиции восстановил мужчину в ранее упраздненной должности.

Петербуржец Михаил Ильин возвращен на должность заместителя начальника правоохранительных органов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Должность генерал-майору вернул новый руководитель ведомства Роман Плугин.

Стоит отметить, что изначально рабочее место было сокращено во время борьбы за пост управляющего ГУ МВД по региону. Такое решение принимал министр МВД Владимир Колокольцев. В частности, сам Ильин претендовал на кресло начальника.

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Фото: Piter.tv