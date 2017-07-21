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Генерал-майора Михаила Ильина вернули не должность в главке Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 15:54
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lesjasap

Генерал-майора Михаила Ильина вернули не должность в главке Петербурга и Ленобласти

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Новый начальник полиции восстановил мужчину в ранее упраздненной должности.

Петербуржец Михаил Ильин возвращен на должность заместителя начальника правоохранительных органов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Должность генерал-майору вернул новый руководитель ведомства Роман Плугин.

Стоит отметить, что изначально рабочее место было сокращено во время борьбы за пост управляющего ГУ МВД по региону. Такое решение принимал министр МВД Владимир Колокольцев. В частности, сам Ильин претендовал на кресло начальника.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном подписана "дорожная карта" развития конкуренции в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир колокольцев, замначальник мвд, михаил ильин, полковник ильин
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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