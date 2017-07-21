В Смольном подписана "дорожная карта" развития конкуренции в Петербурге

Беглов подписал проект по развитию конкуренции на 2019-2021 года.

Временный градоначальник Санкт-Петербурга подписал "дорожную карту", направленную на содействие и развитие конкуренции в городе. Проект утвержден Смольным на 2019-2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

В документации обозначаются основные задачи и сформирована стратегия их достижения. Также указаны показатели, которых Петербург должен достигнуть в 41 области экономической сферы. В рамках программы будет увеличено количество частных предприятий, благодаря чему повысится качество предоставляемых услуг.

"Дорожная карта" создана в рамках выполнения распоряжения президента России Владимира Путина.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи.

Фото: Piter.tv