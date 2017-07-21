В Смольном подписана "дорожная карта" развития конкуренции в Петербурге

Временный градоначальник Санкт-Петербурга подписал "дорожную карту", направленную на содействие и развитие конкуренции в городе. Проект утвержден Смольным на 2019-2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
В документации обозначаются основные задачи и сформирована стратегия их достижения. Также указаны показатели, которых Петербург должен достигнуть в 41 области экономической сферы. В рамках программы будет увеличено количество частных предприятий, благодаря чему повысится качество предоставляемых услуг.
"Дорожная карта" создана в рамках выполнения распоряжения президента России Владимира Путина.
Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи.
Фото: Piter.tv
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