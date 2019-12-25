Политолог Станкевич объяснил, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС

По мнению эксперта, со стороны Казахстана последуют какие-то пояснения.

Политолог Сергей Станкевич объяснил, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, со стороны Казахстана последуют какие-то пояснения. Он подчеркнул, что президент республики Касым-Жомарт Токаев собирался приехать в Казань на саммит БРИКС. Политолог отметил, что Казахстан мог взять паузу для дополнительных размышлений

Ранее косметолог Миронова заявила, что "паленая" гиалуронка заняла половину рынка России.

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