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Политолог Станкевич объяснил, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС
Сегодня, 15:30
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Политолог Станкевич объяснил, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС

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По мнению эксперта, со стороны Казахстана последуют какие-то пояснения.

Политолог Сергей Станкевич объяснил, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, со стороны Казахстана последуют какие-то пояснения. Он подчеркнул, что президент республики Касым-Жомарт Токаев собирался приехать в Казань на саммит БРИКС. Политолог отметил, что Казахстан мог взять паузу для дополнительных размышлений

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Фото: pxhere.com

Теги: брикс, казахстан, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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