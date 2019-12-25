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Косметолог Миронова заявила, что "паленая" гиалуронка заняла половину рынка России
Сегодня, 13:51
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Косметолог Миронова заявила, что "паленая" гиалуронка заняла половину рынка России

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По словам эксперта, "серые" препараты для индустрии красоты используются в 45% случаев.

Косметолог Василина Миронова заявила, что "паленая" гиалуронка заняла половину рынка России. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, "серые" препараты для индустрии красоты используются в 45% случаев. Она подчеркнула, что "паленая" гиалуронка была с самого момента зарождения косметологии. Миронова отметила, что в России появилось много мнимых косметологов без медицинского образования и с желанием купить дешевый препарат. Эксперт посоветовала проверять косметические препараты на сайте Росздравнадзора и обращаться только в клиники с медицинской лицензией.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки.

Фото: pxhere.com

Теги: косметология, мнение эксперта, паленый товар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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