Politico назвала возможные места встречи Байдена и Путина

В списке оказались Прага, Исландия, Словения и Азербайджан.

Газета Politico озвучила предварительный список стран, где может состоятся встреча американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Месяц назад вице-премьер Чехии Ян Гамачек дал поручение послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести встречу президентов в Праге. Исландия пока не получала предложений о проведении российско-американского саммита. Однако, местные политики нацелены на поддержку инициативы. Что касаемо Словении, то она в 2001 году стала местом проведения первых переговоров Путина и экс-президента США Джорджа Буша.

Напомним, что Байден предложил Путину встречу. По предварительной информации, она может состоятся летом в одной из европейских стран. Нынешний президент США хочет обсудить двусторонние отношения.

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Фото: kremlin.ru