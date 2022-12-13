Politico: Украина получит от США зенитные ракеты Sea Sparrow

До недавнего времени только Тайвань использовал ракеты наземного базирования.

Новый пакет американской помощи Украине включает в себя зенитные ракеты Sea Sparrow. Об этом пишет издание Politico.

Данные ракеты можно запускать как с моря, так и с суши. Они подходят для перехвата самолётов и крылатых ракет. Украинским военным уже удалось приспособить советские пусковые установки "Бук" под новые снаряды, поставляемые из США.

В публикации сказано, что до недавнего времени только Тайвань использовал ракеты наземного базирования. При этом американские военные и их союзники применяли ракеты корабельного базирования.

В декабре украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в США, где встретился с Джо Байденом. К его визиту подготовили пакет военной помощи в размере 1,85 млрд долларов. Туда же включили батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее Piter.TV писал, что член палаты представителей США Пол Госар раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от перемирия с Россией на Рождество.

Фото: ru.wikipedia.org