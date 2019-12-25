Politico: США просят Украину перестать критиковать "Северный поток - 2"

Это может стать причиной ухудшения отношений между странами.

Белый дом призвал власти Украины воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока - 2". Об этом пишет издание Pоlitico со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно данным СМИ, публичная критика проекта газопровода со стороны Киева может стать причиной ухудшения отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Кроме того, представители администрации президента США призвали украинские власти отказаться от обсуждения потенциальных планов Берлина и Вашингтона с американским конгрессом.

Представитель Белого дома оспорил это сообщение СМИ, подчеркнув, что данная ситуация более сложная. Источник, близкий к офису президента Украины, заявил, Киев надеется, что Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода с помощью введения санкций.

Напомним, на прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главой США Джо Байденом заявила, что из позиции по "Северному потоку - 2" вопросу различаются. По словам Меркель, Украина должна остаться транзитером газа РФ, а СП-2 не заместит украинский транзит.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл главный обман Украины по газопроводу "Северный поток - 2".

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov