Политехнический университет в Петербурге выплатит всем студентам 2200 рублей

Речь идет не только о студентах, которые учатся на бюджетных местах.

Всем студентам Санкт-Петербургского Политехнического университета окажут единовременную материальную помощь. Соответствующее распоряжение дал ректор университета, сообщила пресс-служба.

Речь идет обо всех студентах, которые получают высшее и среднее профессиональное образование на очной форме обучения, в том числе обучающиеся за свой счет, иностранные граждане и аспиранты. Сумма выплаты составит 2200 рублей. Таким образом руководство университета поддержит студентов, находящихся на самоизоляции.

Для этого будут выделены средства из резервного фонда университета. Деньги начислят на банковскую карту "МИР" по мере поступления их личных обращений. Заявку можно подать до 30 апреля 2020 года.

Ранее Смольный предложил перевести сессию для студентов в онлайн.

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