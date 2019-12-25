На базе Политеха создадут новый кампус для проживания студентов и преподавателей

Строительство пройдет в три этапа.

На базе Санкт-Петербургского Политехнического университета будет создан новый научно-преподавательский и студенческий кампус. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали Минобрнауки, Смольный, Политех и группа ВТБ.

Технополис появится в рамках проекта "Передовые цифровые и производственные технологии".

Отмечается, что в кампусе будут созданы комфортные условия для проживания. Его появление решит проблему с дефицитом мест для студентов СПбПУ и других городских вузов. В кампусе будут проживать не только студенты, но и преподаватели, и исследователи. Группа ВТБ готова вложить в проект более 25 млрд рублей.

Строительство пройдет в три этапа. Его планируют завершить в 2027 году.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на территории петербургского Политеха появилось граффити с Петром I.

Фото: Piter.tv