Полина Гагарина уехала в Петербург на фоне слухов о разводе

В это время ее муж Дмитрий Исхаков опубликовал в соцсети стихи собственного сочинения.

Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети Instagram поделилась радостным снимком, на котором она сидит на подоконнике в номере отеля с видом на Исаакиевский собор в Петербурге.

"Любимый Питер, как я скучала" – написала певица.

Многочисленные публикации СМИ, связанных со слухами в шоу-бизнесе, выдвинули предположение, что Гагарина уехала из столицы в Петербург после сообщений о возможном разводе с супругом Дмитрием Исхаковым. В это время одно из последних сообщений Исхакова в соцсети – это стихотворение собственного сочинения (орфография автора сохранена).

Солнечным вихрем разносится пламя,

Жар у планеты, её тело в огне,

Вирусы-люди пОдняли знамя,

Нету лекарства, мир сгинет во тьме.



Поднимите мне веки, я выйду из круга,

Спущу обезумевших, бешеных псов,

Во лжи и тщеславии пожрёте друг-друга,

Совокупляясь на трупах врагов.



Несчастные люди, падшие ангелы,

Под вами мир стонет и гибнет от ран,

Слава и деньги, это все что вы поняли?!

Урок не усвоен, экзамен не сдан.

Ранее мы сообщали о том, что певица Полина Гагарина станцевала со знаменитым "пухляшом" Дмитрием Красиловым под хит группы Little Big "Uno". Именно благодаря клипу на этот хит Красилов прославился и получил всеобщее признание.

Фото: Instagram / @gagara1987