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Полина Гагарина уехала в Петербург на фоне слухов о разводе
Сегодня, 15:58
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fvbykov

Полина Гагарина уехала в Петербург на фоне слухов о разводе

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В это время ее муж Дмитрий Исхаков опубликовал в соцсети стихи собственного сочинения.

Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети Instagram поделилась радостным снимком, на котором она сидит на подоконнике в номере отеля с видом на Исаакиевский собор в Петербурге.

"Любимый Питер, как я скучала"

– написала певица.

Многочисленные публикации СМИ, связанных со слухами в шоу-бизнесе, выдвинули предположение, что Гагарина уехала из столицы в Петербург после сообщений о возможном разводе с супругом Дмитрием Исхаковым. В это время одно из последних сообщений Исхакова в соцсети – это стихотворение собственного сочинения (орфография автора сохранена).

Солнечным вихрем разносится пламя,
Жар у планеты, её тело в огне,
Вирусы-люди пОдняли знамя,
Нету лекарства, мир сгинет во тьме.

Поднимите мне веки, я выйду из круга,
Спущу обезумевших, бешеных псов,
Во лжи и тщеславии пожрёте друг-друга,
Совокупляясь на трупах врагов.

Несчастные люди, падшие ангелы,
Под вами мир стонет и гибнет от ран,
Слава и деньги, это все что вы поняли?!
Урок не усвоен, экзамен не сдан.

Ранее мы сообщали о том, что певица Полина Гагарина станцевала со знаменитым "пухляшом" Дмитрием Красиловым под хит группы Little Big "Uno". Именно благодаря клипу на этот хит Красилов прославился и получил всеобщее признание. 

Фото: Instagram / @gagara1987 

Теги: гагарина, петербург, слухи, шоу-бизнес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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