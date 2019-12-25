Полина Гагарина уехала в Петербург на фоне слухов о разводе

Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети Instagram поделилась радостным снимком, на котором она сидит на подоконнике в номере отеля с видом на Исаакиевский собор в Петербурге.
"Любимый Питер, как я скучала"
– написала певица.
Многочисленные публикации СМИ, связанных со слухами в шоу-бизнесе, выдвинули предположение, что Гагарина уехала из столицы в Петербург после сообщений о возможном разводе с супругом Дмитрием Исхаковым. В это время одно из последних сообщений Исхакова в соцсети – это стихотворение собственного сочинения (орфография автора сохранена).
Солнечным вихрем разносится пламя,
Жар у планеты, её тело в огне,
Вирусы-люди пОдняли знамя,
Нету лекарства, мир сгинет во тьме.
Поднимите мне веки, я выйду из круга,
Спущу обезумевших, бешеных псов,
Во лжи и тщеславии пожрёте друг-друга,
Совокупляясь на трупах врагов.
Несчастные люди, падшие ангелы,
Под вами мир стонет и гибнет от ран,
Слава и деньги, это все что вы поняли?!
Урок не усвоен, экзамен не сдан.
Ранее мы сообщали о том, что певица Полина Гагарина станцевала со знаменитым "пухляшом" Дмитрием Красиловым под хит группы Little Big "Uno". Именно благодаря клипу на этот хит Красилов прославился и получил всеобщее признание.
Фото: Instagram / @gagara1987
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