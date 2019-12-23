Полина Гагарина станцевала с "пухляшом" из Little Big под нашумевшую песню группы

Танцевальные партнеры оказались на редкость синхронны.

Певица Полина Гагарина станцевала со знаменитым "пухляшом" Дмитрием Красиловым под хит группы Little Big "Uno". Именно благодаря клипу на этот хит Красилов прославился и получил всеобщее признание. Видео с танцевальным батлом Пухляша и Гагариной певица опубликовала в своем Instagram.

На видео певица умело подстраивается под движения Красилова и импровизирует, сохраняя артистичность, а в припеве танцевальные партнеры и вовсе идеально синхронизируются, делая знаменитое движение коленками. Правда, во второй части припева Гагарина растерялась и не смогла повторить забавный танцевальный элемент. Красилов в шутку махнул на нее рукой, а певица пообещала выучить движение. Видео сопровождалось смехом оператора и напутствиями пухлого хореографа.

С хитом "Uno" группа Little Big должна была отправиться на Евровидение, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и событие пришлось перенести. Гагарина пожелала коллективу написать новый хит для следующего года и победить на международном конкурсе.

А не так давно Дмитрий Нагиев исполнил танец "пухляша" из Little Big.

Видео: gagara1987 / Instagram