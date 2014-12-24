Строительство новой поликлиники в Кудрово завершено на 92%

Строители заняты внутренней отделкой объекта.

До конца 2022 года в Кудрово введут новую поликлинику. Готовность учреждения уже оценивают в 92%. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета 47-ого региона.

Специалисты заняты проведением внутренние отделки. На объекте идёт монтаж дверей и потолков, установка лестничных ограждений и покраска стен. Снаружи происходит благоустройство территории — укладка плитки и асфальтового покрытия.

В поликлинике предусмотрены отделения женской консультации, стоматологии, а также физиотерапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, центр амбулаторной хирургии и круглосуточный травмпункт.

Ранее мы сообщили о том, что к 2023 году в Ленобласти возведут 9 детских садов и 6 школ.

Фото: Строительный комитет Ленобласти