На Октябрьской набережной приступили к строительству четырёхэтажной поликлиники

Объект включит в себя 4 этажа и сможет принимать до 420 пациентов в день.

В Невском районе Петербурга приступили к возведению новой поликлиники для детей и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба Setl Group: компания выступает застройщиком объекта.

Здание расположат на Октябрьской набережной в составе ЖК Pulse Premier. Фасады поликлиники будут выдержаны в бежевом, сером и орехово-коричневом. Объект включит в себя 4 этажа и сможет принимать до 420 пациентов в день. В состав поликлиники войдут кабинеты для узкопрофильных специалистов, а также кабинеты ЛФК, лучевой диагностики и дневной стационар. Взрослое и детское отделения будут изолированы друг от друга.

Введение объекта запланировано на завершение I квартала 2025 года. Кроме того, в Pulse Premier планируется построить 3 детских сада и одну школу с двумя бассейнами.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе построят новый участок Архивной улицы.

Фото: Piter.TV