Полыхающую машину на Уральской тушили девять огнеборцев

В автомобиле сгорел моторный отсек.

Вечером 12 ноября у дома №21 по Уральской улице вспыхнула иномарка. Кадры полыхающей машины появились в соцсетях. Очевидцы пожаловались, что пожар привлек десятки зевак, но "никто ничего не делал".

В 18.20 на место, получив сигнал, выехали девять пожарных с двумя служебными единицами техниками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. Огнеборцы быстро потушили моторный отсек. Судя по всему, в машине на момент пожара никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Не причинил пожар ущерба и соседним автомобилям.

А сегодняшним утром "Мост глупости" на Софийской поймал московскую "Газель".

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