Полигон для тестирования "умных" трамваев создадут в Петербурге

Производители смогут дорабатывать свою продукцию в условиях идеально смоделированной улично-дорожной сети, состоящей из путей, вееров и стрелок.

На улице Шарова Северной столице создадут полигон, на кортом будет проходить тестирование "умных" трамваев с функцией автопилотирования. Как отметил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram-канале, проект запустит "Горэлектротрнас".

Отметим, что подобные полигоны способны обслуживать интеллектуальные системы не только общественного, но и автомобильного, сельскохозяйственного и рельсового транспорта. По словам руководителя "Горэлектротранса" Дениса Минкина, петербургский проект будет выполнять все функции, кроме первой: автомобильный транспорт будут обслуживать в Москве.

На полигоне производители "умных" трамваев смогут дорабатывать свою продукцию в условиях идеально смоделированной улично-дорожной сети, состоящей из путей, вееров и стрелок. После прохождения испытаний трамваям будет выдаваться сертификат на соответствие действующим стандартам.

Ранее мы сообщили о том, что трамвайное движение по Старо-Петергофскому проспекту снова запустили со 2 июня.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)