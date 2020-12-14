Полиция застрелила открывшего стрельбу возле собора в Нью-Йорке мужчину

Стрельба началась после рождественского выступления на ступенях храма.

Полиция Нью-Йорка застрелила мужчину, открывшего стрельбу возле собора Иоанна Богослова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

Правоохранители заявили, что мужчина открыл огонь, сотрудники полиции были вынуждены отвечать. На месте инцидента обнаружили несколько видов огнестрельного оружия.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Некоторые полицейские отправились в больницы для оценки состояния здоровья некоторых жертв стрелявшего.

Стрельба началась после рождественского выступления на ступенях храма.

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Видео: YouTube / AFP News Agency