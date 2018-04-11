Мажор без прав: полиция задержала парня, который разбил 12 машин в Мурино

Задержанный оказался странным молодым человеком.

Появились подробности ЧП, которое произошло 10 апреля в одном из дворов на территории Мурино. Как сообщает "Петербургский дневник", полиция задержала 19-летнего парня, которого считают виновным в "муринском побоище". Напомним, тогда неизвестный на спорткаре таранил автомобили, а также бил их ногами и руками. Происшествие случилось ночью и осталось практически незамеченным: утром местные жители обнаружили сразу 12 изуродованных транспортных средств.

Накануне сотрудники МВД задержали главного подозреваемого в этой истории. Им оказался 19-летний паренек без прав на управление транспортным средством. Ранее его лишили этого документа за другие правонарушения. Более того, автомобиль, на котором петербуржец вытворял страшные маневры, оказался "списанным". Номер "Хонды" числится в архиве ГИБДД.

Напомним, что по социальным сетям разлетелись фотографии последствий этого ночного побоища. Самым известным снимком оказался тот, на котором хулиган каким-то образом "надел" 1.5-тонный кроссовер на легковушку. Объяснить, как он добился такого результата, хулиган в полиции не смог. В ближайшее время авто-дебошира ждут следствие и суд.

Ранее мы писали, что в Мурино неадекватный водитель припарковал машину на машине.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург