Автомобильный интим: В Мурино неадекватный водитель припарковал машину на машине

Во Всеволожском районе Ленобласти водитель ночью задел десять автомобилей, один из которых он забросил на крышу другого.

В Мурино Всеволожского района утро для водителей началось с неприятной ситуации. Вышедшие утром местные жители, которые оставили собственные автомобили припаркованными у дома 85, обнаружили, что их легковушки побиты. Неизвестный злоумышленник решил в темноте ночи устроить самосуд над самовольной "стоянкой", которая, очевидно, мешала ему ходить. Несколько иномарок и машин отечественного производителя оказались сильно повреждены и побиты.

Наиболее странным для очевидцев оказалась зрелище того, как "Лада Калина" по непонятной причине оказалась "сверху" автомобиля "Дастер". В общем счете от вредителя пострадали десять машин.

Жители рассказали, что услышали странный грохот во дворе дома в Лавриках около трех часов утра. Тогда они не придали этому значения. Позже выяснилось, что преступник на белой машине разъезжал по улице и таранил припаркованные машины.В настоящее время в ситуации разбирается полиция. Преступник разыскивается.

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