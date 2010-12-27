Полиция задержала стрелка с Марата

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому верхнего века.

В четверг, 26 декабря, около одного из домов в Советском переулке задержали подозреваемого в стрельбе на улице Марата. Несколько дней назад после возникшего конфликта оттуда в больницу с ранением уехал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, ночью 23 декабря неизвестный во время конфликта на улице Марата выстрелил в мужчину. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому верхнего века, проникающее ранение роговицы (огнестрельное) и проникающее слепое ранение шеи слева.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

В Петербурге завели дело после стрельбы на автобусной остановке.

Фото: Piter.tv