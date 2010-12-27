На проспекте Композиторов мужчина распускал руки и пытался снять штаны с четвероклассницы

Школьница так громко закричала, что педофил испугался и убежал.

Разносчик рекламных буклетов попытался изнасиловать ученицу начальной школы в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Инцидент произошел днем 26 сентября в доме №29/1 по проспекту Композиторов. Мужчина зашел в подъезд за девятилетней девочкой, которая шла со школы. Он поднялся прямиком к ее квартире, начал хватать ее за интимные места и даже попытался снять штаны. Школьница так громко закричала, что педофил испугался и убежал. Родители сообщили об этом инциденте в полицию.

По горячим следам был задержан 27-летний петербуржец, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. С собой у него были рекламные буклеты.

Ранее в Светогорске по подозрению в педофилии задержали тренера с фаллоимитатором.

Фото: Piter.TV