Полиция задержала подозреваемого в похищении машины у таксиста с Варшавской улицы

Для того, чтобы завладеть авто, злоумышленник несколько раз ударил таксиста.

Полиция возбудила уголовное дело после хищения машины у таксиста на Варшавской улице 8-го января, а также нашла подозреваемого. Его задержали в Кудрово, узнал Piter.TV.

По предварительным данным, злоумышленник несколько раз ударил заявителя, затем сел в его "Хендэ" 2019-го года выпуска и уехал в сторону площади Победы. Был введен план "Перехват". Позже инспекторы ГИБДД нашли машину у дома на Краснопутиловской улице.

31-летнего жителя Кудрово задержали вечером 9-го января. Ранее он был неоднократно судим, например, был повторно замечен за ездой на автомобиле в нетрезвом виде.

Фото: Piter.TV