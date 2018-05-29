Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на банк в Мурино

Полиция через два дня задержала 37-летнего жителя Мурино. Он является главным подозреваемым.

Злоумышленник, попытавшийся ограбить банк в Мурино, был задержан через два дня после преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, 3 июня мужчина в черной маске и с предметом, похожим на пистолет, совершил разбойное нападение на банк. Злоумышленник скрылся с места происшествия до приезда полиции, ничего не украв.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой). По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего жителя Мурино.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Видео: Piter.TV