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nastya960
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В Мурино мужчина в черной маске попытался ограбить банк

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Однако, он скрылся с места происшествия ни с чем.

В Мурино мужчина в маске с оружием напал на банк на Привокзальной пощади. Ограбление не состоялось, мужчине забрать ничего не удалось. Подозреваемый скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, преступник в черной маске зашел в банк и начал угрожать оружием финансовому эксперту 1993 года рождения. Однако, девушка успела нажать КТС (кнопка тревожной сигнализации) и мужчина скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой).

В конце мая из офиса коммерческой фирмы в Кудрово вынесли миллион рублей.
Фото и видео: Piter.TV

 

 

Теги: банк, мурино, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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