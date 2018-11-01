В Мурино мужчина в черной маске попытался ограбить банк

Однако, он скрылся с места происшествия ни с чем.

В Мурино мужчина в маске с оружием напал на банк на Привокзальной пощади. Ограбление не состоялось, мужчине забрать ничего не удалось. Подозреваемый скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, преступник в черной маске зашел в банк и начал угрожать оружием финансовому эксперту 1993 года рождения. Однако, девушка успела нажать КТС (кнопка тревожной сигнализации) и мужчина скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой).

В конце мая из офиса коммерческой фирмы в Кудрово вынесли миллион рублей.

Фото и видео: Piter.TV